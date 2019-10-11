“Mi hijo es inocente”, no tienen pruebas

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Con lágrimas en su rostro la señora Manuela Rivera Rodríguez, madre de Francisco Ezequiel quien fue acusado de homicidio, pidió a las autoridades competentes que investiguen bien los hechos y que no se culpe a un inocente como lo es su hijo.

La entrevistada señaló que hasta el momento ninguna autoridad ha aportado pruebas contundentes de que su hijo sea culpable de la muerte de Arnulfo Sanmiguel Montalvo.

La afligida madre indicó que desde el momento en que detuvieron a su hijo las autoridades no le han permitido que lo vea, y eso le preocupa ya que tiene temor de que lo hayan golpeado para que se declarara culpable.

Según rumores de las mismas vecinas de la colonia María, señalaron que los familiares de la víctima acudieron en compañía de las autoridades policiacas a dos de los domicilios de los afectados con la intención de reconocer a los presuntos responsables pero dijeron no ser los culpables del homicidio.

Ante este rumor las familias de los involucrados claman justicia y exigen que las autoridades en la próxima audiencia que se llevara a cabo el próximo martes les demuestren que fueron ellos quienes son los responsables de estos hechos.

“Si es culpable, con el dolor de mi corazón dejaré preso a mi hijo”, dijo la entrevistada.