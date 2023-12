NUEVA ROSITA COAH.- "Mi hijo estuviera cumpliendo 47 años de vida, el cielo está de fiesta mientras que yo espero como regalo de año nuevo que logren rescatarlo al igual que a sus compañeros que quedaron en el pozo minero "El Pinabete "

Entre sollozos Don Antonio Cabriales felicitó a su hijo Mario Alberto Cabriales que ayer estuviera cumpliendo sus 47 años "esta tristeza me esta matando yo me siento enfermo solo pido a Dios que me permita ver los restos de mi hijo para darle cristiana sepultura".

Recordó que en antaño les gustaba cantar a dueto, Mario Alberto era quien alegraba las fiestas tanto las de su casa como de los vecinos que lo invitaban a cantar "no es por nada pero mijo cantaba muy bonito".

Con su voz entrecortada a punto del llanto la familia de Mario Alberto Cabriales pasará otra navidad sin su presencia "estas fechas para mi son muy tristes por que no tengo a mi hijo, aunque me quedan cuatro mujeres y un hombre no es igual"

Don Antonio tiene la esperanza de que pronto puedan rescatar los restos de su hijo debido a que ya encontraron objetos que pertenecían a los mineros, por tal motivo espera que pronto puedan llegar a la galería donde supuestamente se encuentran.

Recientemente los médicos le acaban de detectar afectaciones cardíacas y aún así Don Antonio sigue esperando que le entreguen los restos de su hijo Mario Alberto Cabriales quien murió en la tragedia minera del "Pinabete".