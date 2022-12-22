Mil 900 mujeres se gradúan del ICATEC

Torreón, Coah.- El 2023 será un año de gran crecimiento económico y social para las mujeres coahuilenses, con nuevas herramientas de emprendimiento, mencionó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la ceremonia de entrega de Constancias de Cursos que brindaron el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Coahuila (ICATEC) y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS) dentro de la estrategia “Mejora Coahuila”.

En este sentido, el Mandatario estatal anunció que el año entrante, en un esfuerzo entre su Gobierno y el Ayuntamiento de Torreón, las graduadas podrán profesionalizar sus conocimientos a través de la adquisición de créditos, con los que emprendan un negocio formal.

“Esta es la segunda etapa y es la fase donde realmente podrán crecer. Sé que ahorita muchas de ustedes no tienen derecho a créditos bancarios, pero nosotros sí confiamos en ustedes”, destacó.

“Este crédito será un fondo revolvente, para prestarle a los demás, y de los iniciales se incrementa el monto. Pero necesitaban tomar este curso para emprendedores y aprender a administrarse, ya que será determinante en su vida profesional. Lo haremos juntos y de manera progresiva, para que estén listas para recibir estos créditos”, reafirmó.

Explicó que tan sólo en Torreón fueron mil 900 las graduadas en 200 cursos de oficios, como aplicación de uñas, corte de cabello, repostería y manualidades, que ahora podrán tener un emprendimiento y fortalecer la economía del hogar.

“Este proceso del empoderamiento laboral de la mujer es muy importante. El que ustedes se capaciten, que tengan la fortaleza hacía el interior del hogar, le preocupa al Estado, a mi Gobierno”, señaló.

En su intervención, el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, resaltó la importancia del trabajo conjunto que, con el Gobierno del Estado, ha establecido en el Municipio, donde ha sido responsabilidad de todos mantener su crecimiento: “Hoy, concluimos el año con grandes inversiones, con lo más importante, que es su crecimiento personal y profesional. Esto nos lleva indiscutiblemente al fortalecimiento económico”.

Indicó que con el anuncio de la apertura de créditos y otros programas que vienen para Torreón, ambos gobiernos reforzarán la seguridad de los ciudadanos, así como el incremento en el empleo formal, en una mejor imagen urbana y capacitación.

Por su parte, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que dentro de la estrategia social “Mejora Coahuila”, uno de los objetivos principales fue empoderar a las mujeres de nuestro estado, y esto se logra con el apoyo de las alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios del estado.

“Este es uno de los proyectos más importantes y que más impacta, porque hay un antes y un después en las personas que toman estos cursos”, señaló.

“Como lo pidió el Gobernador, las mujeres son prioridad y hay que recordar que hace unos días también se graduaron de su preparatoria más de 2,500 mujeres. Es muy reconfortante asistir a estos eventos y ver sus rostros contentos, empoderados y exitosos. Ya tienen un ingreso propio y ahora colaborarán en la economía formal”, resaltó.

Además, la Secretaria del Trabajo del Estado, Nazira Zogbi Castro, explicó que dentro de la estrategia de “Mejora Coahuila” y en coordinación con el ICATEC y SIDS, este año se ofertaron mil cursos de capacitación en toda la entidad, beneficiando a más de 10 mil personas. Además de:

+ 267 cursos de manualidades.

+ 236 de aplicación de uñas.

+ 236 de corte de cabello.

+ 261 de repostería.

Destacó también que durante el año, la ST llevó a cabo 22 Ferias de Empleo y más de 450 empresas ofertando más de 14 mil vacantes, y en las que más de 6 mil personas fueron colocadas en un empleo formal.

María del Socorro Herrera Aguilar, beneficiaria de este programa, agradeció a las autoridades presentes esta estrategia: “Soy enfermera y beneficiaria del programa de ICATEC, y hoy es día de fiesta, pues recibimos muchos cursos como corte de cabello, repostería, aplicación de uñas y manualidades”.

“Nos han beneficiado enormemente pues ahora contribuimos económicamente. Además, el material incluido nos permitió contar con los conocimientos prácticos y el recibir los cursos en nuestras propias comunidades, nos evitó el gasto de trasladarnos”.

En la entrega de constancias, acompañaron al gobernador Miguel Riquelme, además, la senadora Verónica Martínez García, el diputado federal Antonio Gutiérrez Jardón, el diputado local Hugo Dávila Prado y la maestra del ICATEC Leslie Isela Martínez de la Vega.

Además, también estuvo presente José Alejandro Dávila Garza, titular del ICATEC, la Secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos Ramos, expositores, graduadas y sus familias.

Así como funcionarios estatales y municipales, regidores del Ayuntamiento.