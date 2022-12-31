“Mis mejores deseos para este Nuevo Año”

SALTILLO, COAH.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís envió un mensaje a las familias de Coahuila con motivo del Año Nuevo 2023, a quienes deseó prosperidad, paz y armonía en este ciclo que inicia, último de su gestión al frente de la Administración Estatal.

“En Coahuila hemos demostrado que trabajando unidos podemos hacer frente a cualquier reto que se nos presente, y para 2023 deseo a las y los coahuilenses que sea un año próspero, de éxitos, de crecimiento y satisfacciones en todas y cada una de las acciones que realicen”, expresó.

Miguel Riquelme señaló que 2022 fue un año de grandes retos, mismos que en Coahuila se enfrentaron en conjunto sociedad y Gobierno, y que es gracias a esa unidad que el Estado mantiene sus niveles de seguridad que nos permiten celebrar estas fechas con nuestros seres queridos, en completa tranquilidad.

Destacó que uno de los retos más importantes para Coahuila en 2022, fue el regreso seguro a las aulas de miles de estudiantes, lo que se pudo lograr precisamente con el trabajo de todas y de todos.

Agregó que ese trabajo coordinado dio como resultado, de igual manera, el que Coahuila haya sido de los primeros estados en alcanzar su recuperación económica tras la pandemia.

Riquelme Solís reiteró su compromiso de continuar trabajando en 2023 hasta el último día de su Administración por tener un mejor Coahuila, con mejores condiciones de vida para las familias de todas las regiones.

“A todos los coahuilenses: Les deseo un próspero Año Nuevo 2023”, expresó el gobernador Miguel Riquelme.