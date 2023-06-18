Muerde víbora a mujer

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con mordedura de una víbora de cascabel resultó una fémina en el ejido San Miguel, Municipio de Ocampo, Coahuila la cual fue auxiliada por elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) y trasladada a un hospital del Municipio de Múzquiz.

Fue la madrugada de ayer cuando familiares de la dama afectada solicitaron vía redes sociales el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja o Bomberos para auxiliar a la mujer desplazándola lo antes posible a un nosocomio donde le aplicaran el antídoto contra el veneno.

Al percatarse de la situación registrada en el ejido familiares y vecinos de la dama le prestaron apoyo trasladándola a la carretera estatal numero 20 siendo en el paraje conocido como “El Melón” donde de inmediato le brindaron el respaldo correspondiente por parte de la Policía Civil quienes arribaron a esta población.

Finalmente la mujer fue trasladada al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” donde recibió la atención debida logrando entre todo un conjunto de personas poner a salvo a la ciudadana.