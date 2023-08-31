Muere albañil le cae barda encima

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven albañil murió al caerle encima una barda mientras se encontraba laborando en una obra en construcción situada sobre la calle Presidente Juárez entre Abraham Long y Anacuas.

Con el nombre de José Guadalupe García Muñoz de 29 años de edad y domiciliado en la colonia Obrera Uno del Mineral de Palaú, fue identificado el occiso.

“Era su primer día de trabajo y siempre decía que no quería darnos malas noticias”, mencionó la madre del joven fallecido, aseverando que un amigo de su hijo lo invitó a trabajar en dicha obra en construcción para poder llevar el sustento a su hogar.

Ruth Gloria Muñoz Delgado añadió que su hijo José era una persona muy responsable y muy dedicado a su familia, dejando en la orfandad dos hijos de 8 y 11 años de edad.

Al lugar acudieron como primeros respondientes, oficiales de Seguridad Pública Municipal al mando del director, Luis García, posteriormente elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes tomaron control de la situación.

El cuerpo sería trasladado a un anfiteatro de la localidad para realizarle la necropsia de ley a fin de determinar las causas de la muerte, posteriormente los restos mortales serían entregados a la familia a fin de brindarle cristiana sepultura.