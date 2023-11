Muere "Chuyito"; fan de Gloria Trevi, Su muerte consternó a los muzquenses

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una Rosa Blue! es la canción con la cual se identificaba Jesús Eduardo Treviño Pecina, a quien cariñosamente en el Pueblo Mágico de Múzquiz llamaban "Chuyito" el cual falleció esta madrugada.

Gran admirador y fan de la trayectoria de Gloria Trevi, artista de talla internacional, Jesús logró acudir en una ocasión a un concierto de su artista favorita, gracias al apoyo de la benefactora Anabel Jiménez Valenzuela.

El jovencito de 28 años de edad quien también se dijo fan de Selena, se dedicaba a elaborar prendas tejidas y, a pesar de presentar una afección congénita de nacimiento (espina bífida) e hidrocefalia, padecimiento que lo mantenía postrado en una cama, esto no fue impedimento para concretar sus metas, convirtiéndose así en el "Tejedor de Sueños".

Su muerte consternó a la sociedad muzquense quienes, al enterarse de esta triste noticia, enviaron palabras de aliento a su familia, era hijo único y tenía su domicilio ubicado sobre la calle Guerrero entre Félix U. Gómez y Mutualismo.

En vida expresó en entrevista a LA VOZ que siempre se forjó metas en la vida para lograr salir adelante y apoyar a su señora madre María del Consuelo.

"Casi siempre me la he pasado así, en una cama, boca abajo, es algo difícil, pero gracias a Dios he podido superar esto", expresó en aquella ocasión.

Mencionó a su vez que, comenzó a tejer ya que pasó por una etapa donde se deprimía mucho, "Se lamentaba por no poder hacer nada, pues no podía salir a trabajar y se preguntaba que iba a hacer", luego se puso a buscar tutoriales en YouTube y comenzó a elaborar prendas tejidas.

Dijo en ese entonces 18 de octubre 2021 ser fan de Gloria Trevi porque se identificaba mucho con las letras de sus canciones, "la melodía que más me gusta es Una Rosa Blue mediante la cual se toca el tema de las personas con capacidades diferentes".

Recordó que en el año 2019 conoció a su artista favorita en San Buenaventura, trasladándolo a dicho municipio su padre Jesús Eduardo junto con Anabel Jiménez gran gestora social de esta localidad.

La vida diaria de "Chuyito" era tejer, ver televisión, escuchar canciones, ver programas de comedia y telenovelas.

Su mayor anhelo fue caminar por sí solo, lo cual seguros estamos lo está haciendo ya en el cielo (Descansa en Paz).