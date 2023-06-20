Muere el “Cascabel”

NUEVA ROSITA, COAH. Un esquizofrénico ingresó sin vida a la sala se urgencias del hospital Regional luego de saltar una barda de su domicilio ubicado en la colonia Comercial, golpeándose en el cráneo, los familiares trataron de reanimarlo al momento que cayó estrepitosamente, sin embargo no reaccionó y fue llevado a la clínica.

1 / 1 Los familiares solicitaron ayuda para gastos funerarios. ❮❯

Los médicos del área de urgencias al tratar de brindarle los primeros auxilios detectaron que Jorge Luis García Aldaba alias "Cascabel" de 33 años de edad, ya había pasado a mejor vida.

Directivos del citado nosocomio dieron aviso a la policía ministerial sobre el ingreso de la persona que murió en forma violenta, los uniformados se entrevistaron con los familiares quienes señalaron que al momento de brincar la barda de su domicilio sufrió una convulsión golpeándose en el cráneo.

Después de corroborar los uniformados que se trató de un accidente de lamentables consecuencias y no habiendo delito que perseguir se cerró la carpeta de investigación, indicando al personal médico del hospital que hicieran entrega del cuerpo para su velación.

Los familiares del hoy occiso solicitaron el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios y el sepelio debido a que son de escasos recursos económicos.