Muere mujer en volcadura en la carretera estatal 20

NUEVA ROSITA, COAH. Una mujer perdió la vida en un accidente tipo volcadura registrada hoy sobre la carretera Estatal numero 20 a la altura del panteón Renacimiento, en el accidente resultaron lesionados dos menores de edad al igual que el conductor.

La familia del vehículo color azul se desplazaban de la Villa de San Juan de Sabinas a esta localidad cuando lamentablemente ocurrieron los hechos cobrando la vida de una mujer de la cual aún se desconoce su identidad.

Los tres lesionados fueron trasladados a un hospital de la localidad para su atención médica, elementos del cuerpo de bomberos arribaron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios a los lesionados.

Magaly Reyes Pizarro titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico al igual que los elementos de la policía de Investigación Criminal se concentraron al lugar de los hechos para indagar en torno a la volcadura y determinar las causas, aunque se presume que fue el exceso de velocidad en que se desplazaba la unidad.

El cuerpo de la infortunada mujer fue trasladada al anfiteatro de una conocida funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.