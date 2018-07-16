Muere niño en accidente

NUEVA ROSITA COAH.- Una persona muerta y seis heridos dejó como resultado un accidente que se registró la tarde de ayer en la cuesta ¨Las codornices¨, en la Carretera federal 57, tramo Nueva Rosita - Allende.

En el fatal incidente participó una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2010 color blanco que lo conducía Edgar Moreno Palmares de 31 años de edad originario del Municipio de Melchor Muzquiz, con domicilio particular en la colonia Vista Hermosa en Piedras Negras Coahuila.

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En el incidente participó una camioneta Silverado y un coche modelo Fiesta.

El hoy occiso respondía en vida al nombre de José Antonio de 8 años de edad.

Con Edgar Moreno viajaban tres personas mas que resultaron fuertemente heridas, una de ellas es Nicolás Villanueva Rodríguez de 16 años, Edgar Noe Villanueva Rodríguez de 19 años y Nicolás de luna Rivera de 7 años de edad todos con el mismo domicilio en el Municipio de Piedras Negras.

El otro vehículo que participó en el brutal accidente es un Ford Fiesta en color blanco con placas del Estado de Coahuila conducido por Javier Álvarez Segura de 33 años de edad con domicilio particular en la colonia Los Manzanos del Municipio de Sabinas, quien viajaba acompañado de su hija de 12 años de edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas del mediodía de ayer cuando el vehículo Fiesta se desplazaba con dirección a Piedras Negras así mismo la camioneta Silverado de Piedras Negras hacia Muzquiz, cuando en a la altura del kilómetro 152 la camioneta invade el carril de circulación y provoca el choque contra el automóvil tipo fiesta.

Ante este percance rápidamente atendieron los bomberos de los municipios de Allende y Morelos, Seguridad Publica y Fuerza Coahuila base Allende, bomberos y cruz Roja de Sabinas.

Al lugar llegó la Fiscalía General del Estado quien posteriormente hicieron el levantamiento del cadáver para transportarlo a una funeraria en Sabinas y practicarle la necropsia de ley.