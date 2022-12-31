Mueren 374 sabinenses en el 2022

SABINAS, COAHUILA. - Como cada año el historiador Gerardo García Ayala hace un recuento de cuantos sabinenses se nos adelantaron en el camino y en el presente 374 partieron en el viaje sin retorno de los cuales 83 fueron de la población de Agujita, 32 vivían en Cloete, otros 16 que se encontraban en otros lugares de México y 14 de Juárez Coahuila.

García Ayala desde hace 22 años documenta estos decesos con apoyo de Reynaldo Ávalos Ponce quien desde 2019 trabaja para el conteo, así como el personal del registro civil, a todos agradeció, porque sin ellos no se tuviera un dato importante en este sentido.

Asimismo dio a conocer también en un programa radiofónico, que la mayor cantidad de defunciones se presentaron en la colonia Sarabia, Centenario, Flores Magón, Reynera, Chapultepec, Lázaro Cárdenas, Santa Cruz, Coahuila y Jorge B Cuellar en ese orden, también en la Ismael Rodríguez.

Entre las principales causas de deceso se encuentra la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y cervicouterino en mujeres y próstata en los hombres, covid 19, además por accidentes automovilísticos en carretera federal 57 en el tramo Agujita Nueva Rosita.

Una persona falleció por ahogamiento en el Río Sabinas, entre estos decesos se encuentran tres matrimonios que partieron el mismo año y lamentablemente cuatro casos de padre o madre e hijo que dejaron de existir, así como un suegro y su nuera, hermanos fallecidos , así como primos coincidencias que saltaron en el recuento.