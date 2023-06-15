“Mueven” horario de Educación Física

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los docentes de educación física evitarán la exposición del alumnado a las condiciones climatológicas que se presentan en la entidad ante las temperaturas calcinantes.

El profesor Urbano Flores Rodríguez inspector de educación física en la Región Carbonífera dio a conocer lo anterior destacando que las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud van encaminadas a proteger la salud de los estudiantes.

Precisó qué, de acuerdo al cambio en los horarios de clases, se eliminaron los recreos, recorriendo los horarios escolares ante lo cual las clases en el turno matutino en las primarias será de 8 de la mañana a 11:00 horas y por la tarde de 13:30 horas a 16:30 horas, mientras que para el área rural será de 8:00 horas a 12:00 del mediodía.

Por lo anterior añadió, -nosotros como maestros de educación física debemos de cuidar la integridad física y mental de nuestros alumnos acortando las clases de educación física y no exponerlos a