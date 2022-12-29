Mujeres no pagan, pensión alimenticia

NUEVA ROSITA, COAH. - Una docena de mujeres desobligadas no cumplieron con el pago de la pensión alimenticia a sus ex parejas que tienen la guarda y custodia de sus hijos.

Estos casos se ventilaron en el despacho jurídico del Licenciado Jose Alfredo Galindo Galindo quien promoverá ante un juzgado de lo familiar, para que las mujeres entreguen la pensión de sus hijos.

El abogado señaló que estos casos se han presentado en lo que va del año y las mujeres fueron obligadas a pagar la manutención, que en su momento se negaban a cubrir el porcentaje que la ley impuso de acuerdo a su salario semanal o quincenal.

También les entregaran un porcentaje a la familia del ahorro y aguinaldo que percibirán las amas de casa en los próximos días, que será distribuido equitativamente entre los menores beneficiarios.

Cabe hacer mención, que también padres dedobligados fueron denunciados por sus parejas para que entreguen lo que por ley les corresponde a sus hijos, sin embargo la mayoría de ellos cambiaron de empleo para no apoyar a la familia durante esta temporada de derrama económica.