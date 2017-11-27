Mujeres ya no callan violencia

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Con diferentes acciones y talleres se celebró el Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia de Género.

Liliana Ríos Olivo mencionó que cada día se incrementa el número de mujeres violentadas, que afortunadamente ya denunciaron los hechos en la Agencia Investigadora.

En la actualidad son pocas las mujeres que callan la violencia a que son sometidas por parte de sus parejas o bien por sus hijos, la mayoría de las féminas levantaron la voz y sus atacantes están detenidos.

Las mujeres sumisas que no quieren denunciar o bien que se encuentren en peligro de muerte al igual que sus hijos, se les concentra en los albergues que se localizan en la

Entidad donde permanecen el tiempo que sea necesario, sobre todo que su pareja ya no represente ningún peligro para su familia.

Las mujeres que dejaron el refugio se volvieron autosuficientes, trabajan para mantener a la familia gracias a los créditos que otorgó el Gobierno de Coahuila mediante el programa préstamos para mujeres emprendedoras.