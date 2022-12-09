Multarán a alcoholizados

NUEVA ROSITA, COAH. La delegación de tránsito municipal infraccionará a los automovilistas que conduzcan sus unidades bajo los efectos del alcohol, la unidad será retenida y se le aplicará una multa.

Con estas acciones que se realizarán mediante operativos es con la firme intención de evitar accidentes de lamentablemente consecuencias, debido a que existen antecedentes donde las víctimas han quedado con secuelas de por vida.

Diego Escobar Oyervides Delegado de tránsito señaló que los operativos se estarán realizando en forma aleatoria en diferentes sectores de la población para detectar a los conductores briagos.

Así mismo señaló que se realizará un recorrido por los diferentes sectores del municipio con la firme intención de verificar cuantos señalamientos de tránsito hacen falta, y en su momento colocarlos para evitar accidentes viales.

Por el momento se han detectado varios puntos donde continuamente se registran accidentes que posiblemente no cuentan con señalamientos de tránsito o bien por descuido del conductor.