Murió accidentada de hemorragia cerebral

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- La joven identificada con el nombre de Samalia Michel Borjas y quien falleciera en un percance automovilístico registrado la tarde-noche del pasado jueves sobre un camino de terracería entre el ejido Sauceda del Naranjo y este mineral, falleció de laceración y hemorragia cerebral secundaria por traumatismo craneoencefálico.

Esta persona de 17 años de edad, tenía su domicilio ubicado sobre la calle Abasolo, Sin Número del barrio Tiro Tres de esta población, informaron en la Fiscalía Regional.

Los hechos consternaron a la comunidad de este mineral, tras la muerte de la Somalia, invadiendo las redes sociales de pensamientos en su memoria.

David "N" novio de la hoy occisa expresó en su perfil de Facebook "Hay mi niña hermosa con tan solo pensar que precisamente ayer cumplimos 1 año 6 meses y que no tiene ni mucho que me mandaste este video con el hermoso msj que se me dejaste, me duele demasiado el pensar que iré a la tienda y no te veré......."

Cabe señalar tras el accidente donde falleciera la joven, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte, a fin de entregar finalmente los restos mortales de Samalia a su familia para que le brinden cristiana sepultura.