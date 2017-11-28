Mustang sale disparado de cinta asfáltica

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Únicamente daños materiales se registraron durante la salida de camino de un automóvil de la marca Ford línea Mustang modelo 1996, con placas de Onappafa 56700 de color guindo, registrado a la altura del kilómetro 23 de la carretera San Juan de Sabinas-Palaú, justo enfrente de la mina Seis.

En este accidente no se registraron personas lesionadas, únicamente los daños del automóvil que según el conductor, quien se identifico como Eduardo Tapia Vallejo de 21 años de edad, vecino del barrio La Piedra de la calle Francisco I. Madero, se salió de la cinta asfáltica aparentemente por una falla mecánica del automóvil.

Cabe recalcar, que cuando llegaron las autoridades a este lugar el automóvil se encontraba con una de las llantas ponchadas, pero según testigos el conductor del vehículo circulaba sobre la carretera antes mencionada y justo a la altura de la mina Seis le truena uno de los neumáticos provocando que este perdiera el control y saliera de la carretera.

Ante esta situación, la unidad afectada fue trasladada a la ciudad de Múzquiz por una de las grúas municipales donde quedaría en calidad de responsiva. Cabe mencionar que el accidente ocurrió alrededor de las 6:25 horas de ayer en el sitio ya indicado.