Múzquiz | Desean abuelitos regresar a casa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Desesperados y rompiendo en llanto una pareja de adultos mayores que rebasan los 75 años de edad piden el apoyo de la comunidad muzquense para reconstruir su humilde hogar que fue saqueado y vandalizado, luego de que ellos se encontraran fuera de la cuidad.

Mela Aguirre Alemán y Nicolás Flores González son los abuelitos que expresaron a LA VOZ su mayor anhelo es volver a ver su casa con techo, puertas, ventanas y muebles pues todo se llevaron personas desconocidas.

Afortunadamente la pareja fue recibida en el seno familiar de María Antonia quien junto con su esposo Federico desde el mes de mayo les han brindado, techo donde vivir, alimentación y cobijo, pero sobre todo compañía y atención.

"Sacaron todo lo había en nuestra casita, esto fue hace como 6 o 7 meses, aprovechando que mi esposo y yo nos encontrábamos en un rancho donde él labora en Ocampo, Coahuila", expresó.

La abuelita agregó que por espacio de 38 años se fueron a aquel Municipio sin embargo venían de vez en cuando a su lugar de origen y se quedaban en su hogar, -desafortunadamente en una de esas ocasiones que llegamos aquí observamos que solamente las tapias nos dejaron de lo que fue nuestro sagrado hogar- mencionó.

Hoy en día expresan que solamente les falta una puerta y una ventana para regresar a su vivienda puesto que el techo se los están reconstruyendo con madera, gracias a una de sus sobrinas.

"Nos dejaron sin nada, no hay luz, no hay agua ni muebles, dijo por su parte Don Nicolás quien no pudo contener más su llanto expresando que piden la caridad de la sociedad en general para poder regresar a su hogar.

"Vinimos y ya no hallamos nada, batallamos mucho después de lo ocurrido aunado a que mi esposo presenta problemas de salud en una de sus piernas al detectarle una ulcera" pero todo se lo dejamos a Dios quien no ha de ayudar a salir adelante", precisó el ama de casa.