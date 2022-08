Múzquiz | Trae "El Lobito" en jaque a todos

MUZQUIZ, COAH.- Un sujeto apodado el "Lobito" trae en jaque a un amplio sector del mineral de la Florida por los constantes robos que esta cometiendo en los domicilios de la colonia, los afectados ya no saben que hacer con este sujeto que continuamente es denunciado ante las autoridades policiacas.

El presunto responsable arrasa con todo lo que hay a su paso, los afectados ya están cansado de tantos desmanes, hace algunas semanas Víctor Hugo Muñoz Esquivel presentó denuncia en la agencia investigadora del ministerio publico por el delito de robo y demás ue resulte.

El robo consiste en una carretilla, una caja de herramienta, un abanico y demás artículos que utiliza para la construcción el monto de lo sustraído asciende a siete mil pesos, el presunto responsable aprovecho que el domicilio no contaba con cerca, así que entró por la parte trasera de vivienda apoderándose de lo antes señalado.

Ayer Muñoz Esquivel, se presentó en la agencia investigadora del ministerio público con la intención de conocer el estado guarda su denuncia, debido a que le urge recuperar los artículos sustraídos, argumentando que los necesita para realizar sus trabajos que quedaron pendientes a raíz del robo registrado en su domicilio.

"Lo único que quiero es recuperar mis cosas, ya es cosa de las autoridades policiacas si lo castigan o no, aunque encerrado no me va a devolver mis cosas ni las de mis vecinos que también fueron víctimas del "Lobito" sujeto ue es conocido en la Florida por la gran cantidad de robos que ha cometido" Puntualizó el entrevistado.