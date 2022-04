Múzquiz: Agradecen bisabuelos a Tania

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Familiares de las pequeñas Cristal e Izayana, las dos menores de edad que fueron localizadas sanas y salvas tras ser sustraídas de la casa de la abuelita a base de engaños, agradecieron el apoyo que en su momento recibieron por parte de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra.

Entre lágrimas Don Rodrigo Rodríguez Esquivel de 72 años de edad y quien tiene su domicilio ubicado en la calle Félix U. Gómez del barrio La Piedra relató a LA VOZ que nunca perdió las esperanzas de encontrar con bien a las pequeñas.

“Yo le doy gracias a la mamá de Tania Flores y, a la propia alcaldesa por no dejarnos solos, ellas y sus escoltas se portaron bien, me ayudaron, los judiciales también me llevaron a algunos ranchos para ubicar a las pequeñas sin embargo Cristal e Izayana fueron localizadas en la ciudad de Acuña, Coahuila”, mencionó.

Dijo que las niñas se encontraban completamente sucias junto a sus padres María del Carmen “N” y Gerardo “N” en una propiedad abandonada, situada en un terreno baldío a espaldas de una tienda de autoservicio.

“Yo anduve por todo Múzquiz en mi bicicleta, traía las fotos de mis hijas y nadie me daba razón, nadie las miraba, llegaba con la gente y comenzaba a llorar, las personas me decían que tuviera fe, que Dios me las iba a regresar y mire ahora las niñas están bien”, exclamó el adulto mayor.

Por su parte Dora Elia González Mata, bisabuela de las pequeñas manifestó que ahora solo esperan poder reencontrarse con sus bisnietas en esta ciudad.

La pareja de adultos mayores se pregunta ahora, porque María del Carmen les hizo eso, si ellos, tenían todo para darle a las menores de edad.