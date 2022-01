Múzquiz: Asesoran a dueños de autos ´chuecos´

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Representantes de Agencias Aduanales provenientes de la ciudad de Piedras Negras, arribaron a esta ciudad para brindar asesoría a los propietarios de autos americanos luego del decreto de regularización, anunciado por el Gobierno Federal.

Oscar Martínez, expresó al respecto que para el proceso de regularización se deben seguir diversos procedimientos y cumplir en el caso de los propietarios de estos coches, con diversos requisitos los cuales son de vital importancia.

Ante esta situación, estuvieron atendiendo la mañana de ayer a toda persona en las instalaciones de la macroplaza sin generar costo alguno para quienes solicitaron asesoría.

Destacó que lo fundamental para el trámite, es contar con el título del vehículo el cual debe ser del año 2017 y años anteriores.

Además, la serie debe constar de números y no de letras pues caso contrario no podrá acceder al empadronamiento de regularización al tratarse de unidades que no son fabricadas en continente americano.

De igual forma, si el vehículo es de lujo o deportivo, esto queda reflejado en la serie pues si en el numeral aparece el número 6 no se podrá regularizar toda vez que debe contar con la numeración del 1 al 5.

El trámite de regularización está pactado hasta el mes de julio de este año, teniendo un costo de 2 mil 500 pesos por parte del Gobierno Federal en tanto, las agencias aduanales en apoyo a dicho trámite y movimiento generarán un costo agregado.

Cabe señalar, quienes estén interesados en solicitar mayor información al respecto, pueden comunicarse al número telefónico 878 703 69 90.