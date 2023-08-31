“Múzquiz hoy sigue de pie”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A un año de la inundación que dejó bajo el agua el 70 % de los sectores en el Municipio de Múzquiz, el Séptimo Pueblo Mágico en Coahuila, hoy sigue de pie.

“Más de 13 pulgadas de agua registraron las precipitaciones pluviales, las familias tuvieron que dormir en los techos de sus hogares mientras que algunos otros pedían a gritos auxilio para ser socorridos y sobrevivir a esta catástrofe que declaró a Múzquiz zona de desastre”, expresa la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra.

“Recordar aquellos rostros de desesperación, familias afligidas que se quedaron sin hogar, sin sus recuerdos fue algo desolador, más no perdimos la fe, la esperanza de seguir adelante”, exclama la alcaldesa.

En algún momento la edil señala, sintió temor al observar también como las torrenciales aguas se llevaban a su pareja de vida, Caleb Drow el cual fue auxiliado y rescatado por una valla humana de personas que lograron ponerlo a salvo, -a ellos mi eterno agradecimiento-, expresa la alcaldesa.

Hoy Múzquiz, está de pie, resurgió como el Ave Fénix gracias al apoyo de muchas personas, clubes de servicio, cuerpos de rescate y el Ejército Mexicano porque “Múzquiz Somos Todos”.