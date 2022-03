Múzquiz: Posible abran la Planta Lavadora

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La reapertura de la Planta Lavadora situada en el Mineral de Palaú podría darse en un futuro, lo anterior tras permanecer inactiva durante varios meses, anunció el licenciado, Eloy Álvarez Múzquiz, representante de Minera del Norte, destacando que dicha empresa se dedica a generar fuentes de empleo para mejorar la economía de La Carbonífera.

"Es un proyecto que se tiene, siempre y cuando los yacimientos de carbón así lo requieran, pero principalmente las compras de carbón de terceros ya que nos dedicamos a producir y, si encontramos quien nos compre este mineral, empezando por la CFE, se habrán de generar más fuentes de empleo, más economía", destacó el empresario muzquense.

"Hoy estamos operando en lo que es el Tajo Kakanapo, Planta Lavadora del mineral de La Florida en la cual se trabaja al 100% y se tiene el proyecto de mejorarla, se opera en Mina IX (Concha Sur) que tiene una reserva para 25 años, desarrollo situado en el Municipio de Sabinas, además de otros yacimientos que están en proyecto dentro de esta región", abundó.

Dijo que la principal prioridad de Minera del Norte es el desarrollo humano, las fuentes de empleo, toda vez que si no se da esto, no se genera economía de tal manera que la sociedad se vuelve más vulnerable y es donde empiezan los robos, las extorsiones, etc, ya que a falta de trabajo la gente tiene que tener un sustento familiar y eso deriva de un empleo, por eso externó, - nuestra prioridad es crear fuentes de empleo para mantener una economía estable-.

Agregó que otro de los compromisos por parte de la empresa es realizar obra social, brindando apoyo a las carreteras de forma diaria, sobre todo en el kilómetro 10 Múzquiz-Boquillas y de Múzquiz a Nueva Rosita donde a diario colaboran en el deshierbe y recolección de basura, esto para tener una mejor imagen urbana.

Así mismo, añadió, "donde estamos operando las unidades de Minera del Norte que es en Palaú, Esperanzas, Barroterán y La Florida, estamos comprometidos con la comunidad, en poner nuestra participación de beneficio social", dijo el entrevistado.

Finalmente expresó "Vamos saliendo del COVID-19, vamos dejando atrás esta pandemia que tanto daño nos hizo por lo cual, hoy en día vamos despegando, no con la velocidad que quisiéramos, pero vamos despegando, vamos creciendo y estimo que al primer semestre de este año los números van a ser muy alentadores", refirió.