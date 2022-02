Múzquiz: Reciclarán aguas negras

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Múzquiz anunció mediante el evento cívico que presidió la mañana de ayer, al celebrar el Día de la Bandera Nacional, que en su gobierno se construirá una Planta Tratadora de Agua Potable.

"El monto que se requiere para esta importante obra es de 60 millones de pesos, me dicen que es una locura este proyecto, porque nadie me lo va a aprobar y el recurso no me lo van a mandar, sin embargo, para eso estamos ahorrando", mencionó la edil.

Agregó que este será el mejor legado que le va a dejar a los muzquenses, y aseguró, "Múzquiz contará con una planta tratadora antes de que yo me vaya de esta administración, se la voy a dejar al pueblo de Múzquiz que tanto quiero", abundó.

La edil agregó que hay que ser pacientes y aplicando la "Austeridad" es que se van a lograr grandes y buenos proyectos que serán aterrizados mediante obras para beneficio del Municipio de Múzquiz".

Dijo que este es el Gobierno del Pueblo, el Gobierno de la Gente, el Gobierno que está comprometido firmemente con las familias de este Municipio.