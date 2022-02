Múzquiz: Salva a mujer de morir quemada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de edad avanzada fue rescatada de morir calcinada luego de incendiarse la mañana de ayer el domicilio que habita ubicado sobre la calle Privada Macías entre Abelardo Menchaca y Francisco Murguía del barrio La Oferta.

La abuelita de nombre Rosario Almeida Saavedra se encontraba postrada en una cama cuando sobrevino el siniestro, siendo rescatada por su sobrina Rosa María Fabiana Leo Sánchez quien se arriesgó para ingresar a la casa habitación ya en llamas a fin de poner a salvo a la ancianita la cual fue trasladada a un nosocomio para una valoración médica al presentar fuerte crisis nerviosa.

Un cortocircuito en una extensión provocó el fuego al interior de la vivienda marcada con el número 104, situación que alertó a los vecinos quienes creían también se encontraban en el interior del inmueble tres menores de edad.

Dora Lilia Sánchez Almeida mencionó que ella acababa de salir del hogar de su madre de 74 años de edad, cuando sobrevino el siniestro, "Mi mamá está fractura de la columna por lo cual no pudo salir de la vivienda pero afortunadamente recibió el apoyo de los vecinos poniéndola a salvo" expresó el ama de casa tras señalar sus hijos William y Noé Suárez Sánchez de 10 y 8 años de edad fueron quienes la alertaron sobre lo sucedido.

Cabe señalar tras lo ocurrido, elementos de Bomberos y Protección Civil

Se hicieron cargo de la situación sofocando las llamas y enfriando el lugar.

Hoy esta familia requiere de apoyo total, pues perdieron todo en el domicilio que habitaban.

UNA MUJER RESCATO A LA ABUELITA

Por su parte Rosa María Fabiana Leos Sánchez, la mujer que rescató con vida a su tía Rosario Almeida mencionó que a como Dios le dio licencia sacó a la ancianita.

A la vivienda intentó ingresar un muchacho pero ya no lo logró pues había demasiado humo, mí esposo también trató pero no pudo rescatar a mi tía, fue como me armé de valor y al escuchar la voz de mi familiar, me guie y la puse a salvo.

"Ella me decía, aquí estoy, aquí estoy hasta que logré ubicarla en una delas habitaciones para posteriormente salir del hogar", destacó la valiente fémina.