Múzquiz: Sobrina grabó el video

MINERAL DE PALAU, COAH.- Coraje y sentimiento dijo sentir la ciudadana Dora Elba Arzola Espinoza al asegurar es mentira que a su nieto lo maltrate y golpee su nuera Lizbeth Suárez.

"Siento mucha impotencia porque he venido desde la tarde del pasado miércoles a la Agencia Investigadora y no me dicen dónde está Abril mi nieta de 15 años de edad, la cual fue detenida junto con la mamá de Dayon, presuntamente por maltratar al pequeño, lo cual es totalmente mentira", refirió.

La mujer mencionó que una licenciada le dijo que su nieta fue trasladada a la ciudad de Sabinas, pero allá no estaba, se regresó y le expresaron que tampoco está en la comandancia de este mineral.

"Yo estoy bien preocupada, ya no sé ni que pensar e imploro a la sociedad que no hagan caso de lo que se maneja en redes sociales porque no es cierto lo que se publica, lo que hicieron mi nuera y mi nieta fue solo un juego que trajo consigo consecuencias, el niño no está golpeado, no presenta lesión alguna.

Señalaron también las autoridades que se había cometido un homicidio y la víctima era mi nieto, lo cual es totalmente falso.

Agregó que no ha dialogado con sus familiares desde que las sacaron esposadas del domicilio.

En torno al video, manifestó que ella no sabía nada, hasta que llegaron los elementos policiacos a su hogar para llevarse a las mujeres.

"No es justo lo que está pasando, tampoco justifico lo que ellas hicieron, que le ocasionaron un trastorno psicológico al pequeño, lo entiendo como abuela, pero espero que como tal y como madre me entiendan a mí, porque quiero recuperar a mis nietos expresó llorando la abuelita.