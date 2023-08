Napoleón y AMLO matan a AHMSA´...

El Vocero Oficial de AHMSA Francisco Orduña sostuvo que se han quedado sin la posibilidad alguna de una reactivación y que posiblemente lo que busca el gobierno federal es que se venda al kilo toda la compañía.

"Los responsables de "matar" AHMSA, son el Gobierno Federal y Napoleón Gómez Urrutia que actuaron en concordancia."

"Ahora quien les va a pagar a los obreros que mantenían el bloqueo?, Napoleón, nadie les va a pagar, de donde saldrá el dinero." Exclamo.

Detalló que difícilmente se podrá recuperar la mina de Hércules, la coquizadora, y de hacerlo esto tardaría cerca de un año. Además el plan de negocios que había presentado Argentem Creek Partners en estas condiciones ya no es viable; se perderán 19 mil empleos directos y 60 mil indirectos

Dijo que "El gobierno siempre dio largas nunca quiso realmente concretar, que eran plazos de pagos de la deuda para poder echar andar la empresa y con los flujos que generara la misma empresa ir pagando la deuda con el sector público".

Aunado a toda esta crisis, los mismos obreros al interior, así como personas externas a la compañía están saqueando a manos llenas.

"No sé quién les va a pagar los salarios que estaban reclamando porque ahora no hay ni un peso. Se estaba pagando con el carbón que recuperábamos, de tiraderos de las minas, y se estaba pagando con pedacería de acero de AHMSA, eso se vendía y con eso se pagaba poco a poco los salarios, ahora eso no se puede hacer"

"Y esta una gran cantidad de robo impresionante, como ellos controlan los ingresos y salidas están robando de manera increíble."

Dijo ya se pusieron las denuncias correspondientes contra quien o quienes resulten responsables por los 4 kilómetros de ferroducto en Hércules que se robaron, aun cuando esta 4 metros bajo tierra, sin embargo aun con denuncia y todo, no ha ocurrido nada.

"En AHMSA todos los días están robando, gente del interior y externa a la cual le están pasando datos de donde están las cosas.

"Si no hay posibilidades de rescate va a terminar vendiendo los equipos al kilo, que quede muy claro que aquí los responsables son el gobierno federal y Napoleón Gómez Urrutia que actuaron en concordancia." Finalizó.