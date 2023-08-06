Narra infierno adicta al cristal

Monclova, Coah.- En sus manos sostiene el artefacto que la lleva a la destrucción, una pipa de vidrio en el que deposita la droga para enseguida inhalarla, son los minutos de mayor placer y satisfacción que puede tener, sin embargo los daños en su cuerpo sobre todo en el sistema nervioso central son irreversibles.

Esta metanfetamina es sumamente pura, muy potente y muy barata conocida como: la cristina, la droga de los pobres por su precio accesible incluso para “gancharlos” la ofrecen gratis.

Es un estimulante muy poderoso y adictivo, el cristal es una forma de la droga con aspectos de fragmentos de vidrio, te puede dar toda la satisfacción en un instante pero termina con tu vida para siempre.

En entrevista exclusiva para PERIÓDICO LA VOZ, Miriam adicta al cristal y quien se dedica a la prostitución narró su desgarrador testimonio platicó para este medio como inicio en el mundo de las drogas y del que no ha logrado salir.

Hija de un matrimonio de la alta sociedad, Miriam de 35 años de edad madre de tres hijos Hugo, Paco y Luis, perdió de un momento a otro su familia, su esposo e hijos. Hace cinco años al acudir a una fiesta accedió a una invitación de un amigo para probar el cristal, a manera de socializar y no ser rechazada optó por probarlo, desde entonces todos los días consume esta potente droga.

“Te das cuenta que estás sola, pero si sufro es por mensa, pierdes muchas reuniones familiares, cumpleaños, uno es el que se aleja, no la familia, pero si se siente el rechazo cuando visito a la tía, o los abuelos, me dan dinero y me dicen ya vete” relató entre lágrimas.

Los tres hijos de Miriam se encuentran viviendo con su padre y señala están muy “bien”. Miriam se prostituye y señala lo que gana es destinado para consentir a sus hijos quienes están impuestos a cosas buenas, por la droga es fácil conseguirla, con algún novio.

“Mis hijos saben quién soy y no les avergüenza, eso es lo que me motiva a querer dejar esto, pero es difícil, yo le pago la colegiatura de la prepa, incluso les compro calzado o así algunas cosas, ya les fallé y los perdí a ellos de tenerlos conmigo, ahora trato de cumplirle sus caprichos” relata con la mirada cabizbaja y una leve sonrisa se dibuja en su rostro cuando habla de sus hijos.

El mayor de sus hijos de 15 años de edad acudirá a casa de los padres de una jovencita que le gusta y a quien pedirá permiso para que sean novios e invito a su madre para que acuda con él y su padre a solicitar esta importante petición.

“Gracias a Dios mis hijos están bien, no son niños de la calle, no consumen drogas y eso me hace sentir orgullosa de ellos” relató.

Diariamente consume 3 gramos y medio de cristal, aproximadamente se gasta 300 pesos, vive sola en una vivienda ubicada al oriente de la ciudad en un terreno de 50x50 metros, cuenta con una pileta grande que utilizan como alberca y siempre está acompañada por jóvenes que como ella inhalan alguna sustancia tóxica.

Miriam envío emotivo mensaje para quienes apenas probaron esta droga, o contemplan hacerlo solo para experimentarlo o quedar bien con la sociedad.

“La neta que no le hagan caso al amigo, él va a estar ahí solo de momento y cuando estas en el hoyo ellos no están, hay muchos que yo conozco y de plano son muchos que ya su piel demuestra que consumen de más, ya no están cuerdos”.

En la ciudad de Monclova tan solo de enero a la fecha la dirección de seguridad pública ha realizado más de 3 mil 500 detenciones de personas, hombres y mujeres por inhalar sustancias tóxicas. El consumo de cristal es un tema delicado de salud en la localidad y municipios cercanos, autoridades trabajan en diferentes estrategias para evitar continúe el consumo de esta droga u otras.

FENTANILO

El uso de Fentanilo mezclado con marihuana, cocaína y otras drogas no se cuenta con información oficial de su distribución en el estado de Coahuila. En Estados Unidos la droga “zombie” está matando a miles de personas.