Escuela secundaria Fortunato Gutiérrez Cruz cambia su horario vespertino

NUEVA ROSITA, Coah.- La directora de Servicios Educativos en San Juan de Sabinas y Múzquiz, maestra Nélida Santos Galván, informó que se implementará en la escuela secundaria "Fortunato Gutiérrez Cruz" una modalidad de traslape o empalme entre los dos turnos.

Explicó que, debido a que los jóvenes del turno vespertino concluyen clases por la noche, el turno estará iniciando a las 10:50 horas y concluirá actividades a las 4:50 de la tarde, que es un horario donde todavía es de día y donde los jóvenes pueden practicar algunas actividades deportivas.

Detalló que es la única secundaria aquí en el municipio de San Juan que tiene dos turnos, siendo un trabajo muy arduo por parte de la supervisión para implementar esta modalidad, pues tuvieron que asegurarse de que existan aulas por el empalme, que exista mobiliario, por lo que se estuvo trabajando arduamente en esta situación y esperan los mejores beneficios.

Precisó que, de acuerdo a lo comentado por la supervisora, esta nueva modalidad iniciará a partir del lunes 19 de octubre, aunque probablemente se adelante un poco, pero ya está por iniciar.

Señaló que más que la baja de matrícula, lo que se busca es el desarrollo socioemocional de los alumnos, ya que se está trabajando mucho en esa área, logrando que los estudiantes practiquen algún deporte toda vez que, por la tarde, tendrían espacios de recreación.

Reconoció que en los últimos años el turno vespertino registró un poco de deserción, ya que la mayoría de los padres de familia desean que sus hijos estén en el matutino; sin embargo, no hay apertura para esa matrícula, pero con este nuevo procedimiento esperan que vaya muy bien.

Aclaró que el turno matutino no tendrá ningún cambio y seguirá en horario de 7:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Finalmente informó que en San Juan de Sabinas solamente existen dos turnos vespertinos, el de dicha secundaria y el de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, mientras que en Múzquiz y en Sabinas sí hay bastantes turnos vespertinos.