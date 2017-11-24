No benefició el Buen Fin a vendedores de Rosita

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Reconoce la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Rosa Gloria de Arteaga que el Buen Fin no arrojó los resultados que esperaban.

La entrevistada comparó este programa con una planta que apenas esta germinando y al paso del tiempo se recogerán los frutos, en algunos centros comerciales aún cuentan con una lluvia de ofertas que perdurarán todo este mes.

En pequeños negocios llámese zapaterías, boutiques y farmacias aún continúan con las promociones relacionadas al Buen fin, el fin de semana fue cuando las familias aprovecharon las ofertas que se exhibían en los negocios pero no fue lo que se esperaba.

Ahora los socios de la Cámara Nacional de comercio se preparan para participar con otra promoción para toda la clientela que se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.

En este evento decembrino se pretende entregar una lluvia de regalos para los clientes que depositen su boleta en el ánfora de la suerte que se instalará en los comercios participantes.