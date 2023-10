No descarta Tania buscar senaduría

M. MÚZQUIZ, COAH. La Alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, no descartó de buscar la Senaduría de la República, luego del destape que hiciera el aspirante Luis Fernando Salazar a la Senaduría por el partido Morena como compañera de fórmula.

" Me siento muy contenta por estas palabras nobles de parte de un político que tiene un gran reconocimiento en el Estado de Coahuila, Luis Fernando Salazar ocupó varios cargos públicos como Senador, Diputado Federal en repetidas ocasiones , desde que se sumó al Movimiento de Morena a estado muy activo, es una persona muy institucional siempre está trabajando de la mano del Presidente de la República.

Luis Fernando Salazar buscará la Senaduría y tiene todas las cartas para ganar, recalcó la Alcaldesa que en la pasada elección jamás dividió es algo digno de reconocerse.

Fernando Salazar propuso como compañera de fórmula a la Alcaldesa Tania Flores por el Senado, no hay otra mujer mejor posicionada, " me halaga y me da una satisfacción por tener ese reconocimiento y decirles que hay posibilidades que Tania busque la Senaduría".

Como Alcaldesa se sabe de la necesidad de contar con aliados para gestionar recursos, que tiene que tocar puertas con legisladores, senadores para que te vean y te escuchen como primera autoridad para realizar obras en el municipio.