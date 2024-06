No favoreció PTU a mineros en la Encantada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Javier Martínez Valadez, Delegado Especial del CEN Minero, informó que la carátula fiscal de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) no favoreció a los cerca de 223 empleados de la Mina La Encantada, pertenecientes a la Sección 302.

De acuerdo a información brindada por el entrevistado, el cálculo de Participación, no está relacionado con el sindicato, sino que es una cuestión fiscal manejada por Hacienda.

Además, la compañía minera no tuvo un impacto significativo en la producción de plata durante el período de 2023 a 2024 en la compañía situada en la serranía de Múzquiz, erogando en esta ocasión cerca de 250 mil pesos, divididos entre la base obrera.

Un factor determinante en ello, fue la falta de suficiente agua en los mantos acuíferos impidiendo la extracción del metal, lo que afectó la producción.

La empresa no contó con los recursos necesarios para ofrecer mejores utilidades, especialmente considerando que el costo de producir una onza de plata es de 45 dólares, mientras que su precio de venta es de solo 25 dólares.

Además, la depreciación del dólar frente al peso mexicano también influyó, ya que la empresa vende en dólares, destacó el delegado del CEN Minero en Coahuila.

El sindicato reiteró que no tiene ninguna responsabilidad en el pago de utilidades. La empresa presenta su situación fiscal ante Hacienda, y es esta última la que determina el monto de la PTU, resultados de lo cual también notifican al gremio a nivel nacional.

Ante la insatisfacción más que nada de parte de las familias de los trabajadores que anteriormente recibían 30 mil hasta 60 mil pesos, se aclaró el punto donde una comisión se encargó de dar a conocer lo anterior a la base trabajadora.

Recomendó el dirigente a los obreros no cometer alguna indiscreción como la hicieron en el 2016 al participar en situaciones que no estaban dentro de la ley, esperando ser asesorados por la dirigencia nacional para obtener un mejor beneficio en cuanto a un bono especial que se les brinda no de lo que salió sino de los gastos de insumos que la empresa pone a fin de poder deslindar cuanto es lo que queda de participación para los trabajadores, todo esto cuando no hay PTU esperando que en esta ocasión no sea la excepción.

Finalmente dijo "No se dejen llevar por lo que ven las plataformas digitales, ni por las redes sociales, ya que las mujeres son las que siempre hacen eso".