No habrá clases este viernes 9

NUEVA ROSITA, COAH.- El viernes 9 de diciembre suspenderán clases los alumnos de nivel básico por el proceso electoral de los comités ejecutivos de las secciones 38 y V del SNTE.

Este viernes gozarán de su descanso 6,800 alumnos de escuelas Estatales de la Región Carbonífera pertenecientes a la sección 38, la jornada de votación será de 9.00 de la mañana a 13.00 horas.

Por la sección 38 participan tres planillas conformadas por Isela Licerio que representa la planilla Rosa, Francisco Gaytán verde y Sergio Ramírez Naranja, los maestros habrán de designar a los representantes este viernes 9 de diciembre.

Durante el proceso de campaña, los alumnos concluirán su horario a las 12.00 del mediodía, con la intención de que los candidatos acudan a los planteles educativos a presentar sus proyectos de trabajo a los docentes.

La suspensión de clases tanto para los alumnos del sistema Estatal y Federal serán desde preescolar, primaria y secundaria reanudado clases el lunes 12 con la preparación de las actividades propias de diciembre y del periodo vacacional que se avecina.