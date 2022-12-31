No hay agua para bañarse en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Trastes sucios, ropa sin lavar, pisos sin trapear y hasta sin bañar están habitantes de nueve colonias, tras una semana sin tener agua y así recibir el año 2023, en caso de que los trabajos de la reparación de los dos motores averiados en los mantos acuíferos no concluyan.

"Tengo toda mi casa hecha un asco oiga, ya ni friegan, ni para lavar mis calzones y ni para bañarme para la noche de Año Nuevo", sostuvo la señora Griselda Díaz Díaz quien carece del vital líquido desde hace más de diez días.

La falta del vital líquido está originando la proliferación de cucarachas y roedores en los domicilios de las familias que carecen de agua potable, por tal motivo hacen un llamado al sector salud para que actúe ante la proliferación de fauna nociva para la salud.

Las familias afectadas se encuentran desesperadas por la falta de agua potable que están pensando seriamente en reagruparse y manifestarse sobre la carretera Federal 57 para que las autoridades municipales y Estatales las escuchen.

Además piensan realizar una huelga de pago por el mal servicio que les están brindado, los usuarios que no cuentan con agua potable tomaron como una burla que ya empezaron a llegar los recibos para que cubran el adeudo.

No sin antes aplicarles la leyenda en el recibo de adeudos anteriores "urgente pase a pagar" caso contrario les suspenden el servicio con el cual no cuentan por el momento.