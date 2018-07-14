No hay denuncias por seudo agencias de viajes: URG

SABINAS, COAHUILA.- Para evitar que las familias puedan ser defraudadas por falsos operadores turísticos, es necesario que al solicitar este tipo de servicios los ciudadanos verifiquen a la autenticidad de las empresas con la Profeco, recomendó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén.

Entrevistado respecto a la incidencia de casos de fraudes de operadoras turísticas en la Región Carbonífera, el funcionario reconoció que en la Región Carbonífera no se han presentado denuncias hasta el momento, sin embargo recomendó a quienes tienen planeado viajar a un destino turístico, verifiquen la autenticidad de la empresa a la cual solicitará el servicio.

“El año pasado tuvimos conocimiento de dos casos de personas que fueron defraudadas por una supuesta operadora turística en la ciudad de Piedras Negras; por eso es importante que las familias que piensan solicitar este tipo de servicios verifiquen la autenticidad de estas empresas, en instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, o bien, constatando personalmente que tal empresa exista físicamente”, dijo.

Ramírez Guillén agregó que ante un caso de fraude, es importante que los ciudadanos acudan a denunciar los hechos ante el Ministerio Público para poder iniciar la investigación correspondiente, y aplicar la ley a los presuntos responsables.