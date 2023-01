No hay sanción para educadora

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras el video que circuló en redes sociales donde se observa a una profesora del COBAC de Rancherías bailando al modo "perreo" con alumnos del plantel, informó a LA VOZ Diana Gabriela Sifuentes Flores, Coordinadora Regional del Colegio de Bachilleres en San Juan de Sabinas y Múzquiz que no aplicarán sanción alguna a la docente.

"Es un video del año pasado, hubo actividades recreativas donde los estudiantes invitaron a la profesora a bailar por lo cual a este evento se le dio un tinte distinto producto del conflicto generado en el plantel hace algunos días al inconformarse los alumnos por el enroque que se realizó de una docente", mencionó la parte entrevistada.

Añadió que en realidad no hay un punto de contacto físico entre la maestra y los jóvenes, no hay agresión o bien otro tipo de cosas, pues en el video se observa a la docente simplemente bailando, no existiendo tampoco un motivo de queja por parte de la población estudiantil.

Dado lo anterior Sifuentes Flores mencionó que esto definitivamente no amerita una sanción para la educadora.