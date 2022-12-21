“No perdonaré a los asesinos de mi hijo”

VILLA DE ESPERANZAS ( MPIO. DE MÚZQUIZ).- ¡No hay ni habrá perdón para quien prive de la vida a un hijo! Expresó Rosa María Rodríguez Briones madre de familia de Jacobo de Jesús Pérez Rodríguez quien fuera localizado sin vida en los andenes del panteón de esta localidad, el 1 de junio del 2020 y de quien los homicidas ya se encuentran recluidos en el CERESO.

Menciona que a su primogénito lo mataron por 200 pesos y al parecer por una mujer; hoy al enterarse de la detención de Jorge Armando N de 24 años de edad uno de los implicados en el crimen, puede expresar estar conforme con las diligencias realizadas por los Agentes de la Fiscalía Regional.

A raíz de la muerte de su hijo quien salió de su hogar acompañado de tres de sus amigos menciona que no volvió a ver a Jacobo con vida, siempre le hablamos a su teléfono celular para saber dónde se encontraba y nos decía que estaba bien, sin embargo, ese día el 1 de junio ya no escuchamos su voz.

“Lo buscamos y no lo encontramos pedimos el apoyo de las autoridades policiacas e iniciaron la búsqueda de inmediato, localizándolo sin vida en terrenos del panteón”, expresó por su parte Don José Benito Pérez Barrientos, padre de Jacobo.

El matrimonio de adultos mayores menciona que luego de estos hechos, las navidades son muy tristes para ellos, “un hijo es un tesoro para nosotros como padres y los amamos por sobre todas las cosas”.

Agrega Doña Rosa María que recuerda a su hijo como era, alegre y muy amoroso, ya no lo vi fallecido pues se encontraba en estado de descomposición y esto ocurrido durante la pandemia por el COVID-19, agrega la mujer.

Agregó que no le da alegría la detención de Jorge Armando porque el joven también tiene a sus padres, pero está conforme toda vez que esto no le va a devolver la vida de su hijo.