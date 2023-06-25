“No queremos, más asoleadas”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los adultos mayores que residen en el Municipio de Múzquiz solicitaron a las Servidoras de la Nación agilizar todo tipo de trámites que realicen de ahora en adelante en el módulo de atención que se ubica en la zona centro de esta ciudad.

Este es el caso del ciudadano Jesús Hernández Escamilla de 75 años de edad quien dijo durante esta temporada de calor es cuando a las personas de la tercera edad en adelante se les dificulta trasladarse a los centros de integración para recibir la ayuda del Gobierno Federal.

Cabe recordar los momentos de desesperación que vivieron hace algunos días los abuelitos y abuelitas cuando a temperaturas calcinantes los mantuvieron expuestos al sol en el exterior de las oficinas ubicadas sobre la calle Presidente Juárez esquina con Lucio Blanco.

“Esperamos que esto no se vuelva a repetir porque en mi caso soy hipertenso y tengo problemas cardiacos ante lo cual no podía soportar más inclemencias”.

A las servidoras de la nación solamente les pido encarecidamente que nos atiendan bien y con más rapidez o bien ubiquen otro lugar para atendernos, resaltó el ciudadano.