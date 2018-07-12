No teme Leija al Regreso de Napo

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- “El trabajador sabe lo que quiere y cuida lo suyo”, afirmó Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático al ser cuestionado sobre el inminente regreso de Napoleón Gómez Urrutia.

“Hoy en día nosotros nos sentimos más fortalecidos que nunca, la semana pasada realizamos una rueda de prensa en Monclova, donde se demostró la unidad y madurez de los trabajadores”.

Explicó que el trabajador cuida sus fuentes de trabajo, el ingreso de sus familias, el trabajador sabe lo que representa el Sindicato Nacional Democrático y lo que representa “la otra parte”.

Recordó que en el 2008, el Sindicato Minero Nacional comenzó a ?meter? miedo a los trabajadores respecto a que el Contrato Colectivo iba a desaparecer, pero dijo fue falso y la prueba son las revisiones de contrato, tabulador y de terceros contratistas, con aumentos salariales arriba de los porcentajes que pone el Gobierno Federal.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del gremio.

DEJA EN CLARO QUE NO ES UN SINDICATO CHARRO

Leija Escalante dejó en claro que el sindicato al cual representa, no es un sindicato “charro” un sindicato “blanco”, y esto es muy sencillo de comprobar puesto que tienen un Contrato Colectivo de Trabajo.

“Nosotros por lo pronto, estamos ya blindados en cuanto al regreso de “Napo”, yo conozco a los trabajadores por eso digo que me siento muy fortalecido”.

El día que se trastoque el contrato colectivo o algún beneficio personal de los trabajadores, ahí sí, vamos con todo, advirtió

Dijo que el regreso de Napoleón no les preocupa, “ya estamos bien puestos como Sindicato Democrático legalmente constituidos con toma de nota, hubo un acta constitutiva de tal manera que tenemos todo integrado conforme a la ley”.

PROGRAMAN RECUENTO DE VOTOS EN 5 SECCIONES

En cuanto al recuento de votos en las secciones mineras ancladas en la Región Carbonífera para obtener los contratos que las avalen adheridas al sindicato en mención, Leija Escalante expresó que son 5 las fracciones donde realizarán este evento, 27 de Palaú, 205 de Minas La Florida, 239 de la Villa de San Juan de Sabinas, 259 del mineral de Palaú y 303 de Minas de Barroterán.

Agregó a su vez que habrán buscar nuevamente el recuento en la sección 65 de Hércules, Coahuila y la 71 de la Perla, Chihuahua.

CIERRA MINA 7 DE LA SECCION 293

Sobre el cierre de la Mina 7 de Nava, Coahuila donde despidieron a por lo menos 405 trabajadores de un total de 830 trabajadores, expresó que la empresa tiene proyectos.

“Todo tiene un principio y un final, se acaba el yacimiento, se acaba el material y por lógica, ellos tienen otros tipos de contratos, salen buscando otro proyecto para lo cual ay muchos avances sobre de ello y abriéndose la Mina 8.5 volverán a ser recontratados los trabajadores”.