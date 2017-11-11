Noche de Dragones en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas Coah.- Dragones iluminaron el Festival del Globo que se organiza cada año en el municipio de Cuatro Ciénegas. Este viernes a las ocho de la noche inició la fiesta con eventos culturales y artísticos en la explanada de la presidencia Municipal, el evento fue inaugurado por el gobernador del Estado Rubén Moreira, el alcalde Miguel Guevara y por el promotor de Turismo Luis Gilberto González Arocha.

En punto de las 9:30 de la noche se realizó el evento principal denominado “Noche de Dragones” donde los participantes encendieron sus quemadores para alumbrar la noche en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas

Hoy a partir de las 7:00 horas partirán los primeros vuelos libres y también habrá globos anclados en las instalaciones de la pista aérea o en la pista de atletismo municipal, donde se espera la visita de cientos de turistas naciones y extranjeros.

A las ocho de la noche los turistas podrán participar en la callejoneada de Mitos y Leyendas de Coahuila, evento que se realizará en la explanada de la presidencia, cabe mencionar que los hoteles y hostales del Municipio se encuentran al máximo, por lo que se invita a la población a tomar sus precauciones, asimismo autoridades informaron que la seguridad de todos los visitantes está garantizada pues como es costumbre la calidez de los ciudadanos estará abrazando a los turistas.

Para finalizar el evento mañana domingo habrá más vuelos libres y anclados a partir de las siete de la mañana en la pista aérea o pista de atletismo, esto según permitan las condiciones climatológicas.

Por su parte, el gobernador del Estado Rubén Moreira indicó estar emocionado porque el Festival del Globo continúe realizándose en la región Centro del Estado y sigan promocionando los sitios turísticos de Coahuila con eventos familiares y de colores que cubrirán hoy el cielo de Cuatro Ciénegas.