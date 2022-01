Nueva Rosita: Aumenta 50% las pruebas Covid

NUEVA ROSITA, COAH.- Algunos laboratorios particulares están abusando de las personas que requieren practicarse la prueba rápida de covid-19, los costos fluctúan entre 400 a 800 pesos, la mayoría de los solicitantes no cuentan con seguridad social para practicárselos.

Griselda Díaz Díaz, hace un llamado a los inspectores de PROFECO con residencia en los municipios de Piedras Negras y Monclova para que tomen cartas en el asunto debido a que el costo de las pruebas rápidas es exagerado.

La entrevistada mencionó que uno de sus familiares que presentaban síntomas de covid-19 acudió a un laboratorio particular sin especificar nombre para someterse a la prueba rápida que tenía un costo de 800 pesos, por lo que optó aislarse en su domicilio debido a que no contaba con la cantidad solicitada.

Lamentablemente esta persona no cuenta con seguridad social y en los hospitales del sector salud no tienen pruebas rápidas para practicarse, con estos costos tan elevados los enfermos se quedan con la duda si se contagiaron o no.

Es alarmante el número de personas que requieren de una prueba rápida que lamentablemente no se la pueden practicar por la falta de recursos económicos y seguridad social debido a que los exámenes sólo se practican a los afiliados del seguro social.