Nueva Rosita: Le da reacción vacuna Covid

NUEVA ROSITA, COAH. Vómito, dolor de cabeza, marea, escalofríos y cuerpo cortado fue la reacción de la vacuna anticovid que le causó al ciudadano Armando Cortez, que fue necesario que sus patrones lo enviaron a su domicilio.

Ayer que se aplicó el refuerzo para las personas de 30 a 39 años de edad, el entrevistado acudió a vacunarse sin esperar que su cuerpo reaccionará de esa manera debido a que en las dos primeras dosis todo fue normal.

Quizás las personas que aún no son inmunizados no acuden a vacunarse por temor a la reacción del biológico, sin embargo no todos los organismos son iguales por lo tanto no pueden adelantarse a lo que no puede suceder.

Otros compañeros que se vacunaron presentaron reacciones leves que no fue necesario abandonar el centro de trabajo, los mismos que serán atendidos por el personal de enfermería de la empresa.

Mientras que Armando Cortez, fue enviado a su domicilio para que repose la vacuna no sin antes tomar el analgésico que fue recetado por los médicos del centro de vacunación.