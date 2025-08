Vecinos de Vista Hermosa denuncian obstrucción en calle Río Nazas

SABINAS, COAH.- Habitantes de la colonia Vista Hermosa, manifestaron su inconformidad ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales, luego de múltiples reportes sobre los montones de tierra que obstruyen la calle Río Nazas. Según denuncias ciudadanas, el material acumulado impide el paso vehicular hacia la colonia La Esmeralda, afectando la movilidad de decenas de familias.

Trascendió que la situación ha sido reportada en varias ocasiones sin que se haya recibido respuesta. "No han pasado a quitar los montones de tierra que están tapando esta calle y no podemos pasar. Ya se ha reportado varias veces y no vienen", expresó una vecina.

La obstrucción no solo afecta la calle Río Nasas, sino también otras vías de acceso que conectan con La Esmeralda, lo que obliga a los vecinos a rodear hasta la última calle disponible para poder ingresar o salir de la zona. Esta situación ha generado molestias y complicaciones, especialmente para quienes dependen del tránsito diario para sus actividades laborales y escolares.

Los residentes hacen un llamado urgente al presidente municipal para que atienda esta problemática, señalando que la falta de respuesta ha prolongado una situación que consideran injusta y evitable.

La comunidad espera que las autoridades correspondientes respondan con prontitud y retiren los montones de tierra que bloquean el paso, restaurando la conectividad entre Vista Hermosa y La Esmeralda. Mientras tanto, los vecinos continúan enfrentando dificultades para desplazarse por su propia colonia.