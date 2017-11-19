Ocupa Jurisdicción Sanitaria 2° lugar en atención a diabéticos

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- La jurisdicción Sanitaria número Tres se ubica en el segundo lugar a nivel Nacional en atención a los programas de diabetes e hipertensión arterial. Así lo dio a conocer el doctor David Alejandro Mussi Garza jefe de la Jurisdicción de Sabinas, Coahuila.

Según un estudio recientemente realizado por la Ceneprece-Salud dictaminó que, de las 243 Jurisdicciones a nivel nacional, el número tres ocupa el segundo lugar en la atención y calidad al paciente diabético.

Los grupos de ayuda mutua que se formaron en toda la Región Carbonífera arrojaron buenos resultados en el seguimiento de tratamientos al paciente diabético que acude mensualmente a la consulta, y que son atendidos por médicos y nutriólogos que los orientan sobre como comer sano, saludable y sin costo extra en la economía familiar.

Las consultas mensuales son grupales donde se revisa minuciosamente por separado a todos los pacientes diabéticos y los activan físicamente, en estos grupos de ayuda mutua acuden las personas con problemas de hipertensión arterial y obesidad.

Señaló el funcionario de salud que fueron escalando paulatinamente desde un sexto lugar, posteriormente al cuarto peldaño y ahora ocupan el segundo lugar pretendiendo lograr el primer lugar a Nivel Nacional en la atención y cuidado al paciente diabético.