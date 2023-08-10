Ola de suicidios pueden evitarse

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Suicidio, muerte anunciada que se puede evitar! siempre y cuando con la ayuda de psicólogos y propiamente de la familia.

Esto lo expresó Isela Judith Favela Muñiz, psicóloga educativa de educación especial tras ser entrevistada dado a la ola de suicidios que se vienen registrando en la Región Carbonífera, ascendiendo la tasa de muertes a 26 personas de todas las edades durante el presente año.

Expresó que dado a los casos de pacientes con tendencias suicidas le ha tocado atender de forma particular algunos casos de adolescentes que atentan contra sus vidas.

Indicó que en ello influyen diversos factores, dependiendo de los recursos emocionales, entre lo que destaca el divorcio de los padres, las drogas (estupefacientes), depresión, baja autoestima, etc.

Mencionó que, para evitar estos lamentables hechos, tiene que ver mucho la inteligencia emocional y es algo que regularmente se deja de lado pues en muchas de las ocasiones se basan las personas en la inteligencia cognitiva, es decir, que el niño aprenda, que al adolescente le vaya bien, dejando a un lado lo emocional.

Destacó que, si las personas se enfocarán en otorgar pilares firmes desde la niñez, el niño habrá de tener esos recursos para saber sobrellevarlos durante su adolescencia siendo resilientes, de modo que no resulten afectados con tendencias suicidas.

Deben de saber que tienen unos padres o una red de apoyo a quien recurrir para obtener el confort que requieren y tanto les hace falta.

Agregó que entre los métodos que se utilizan regularmente para cometer el suicidio destacan el ingerir medicamentos, aseverando que entre las señales que pueden detectar los padres cuando algo no anda bien es que los jóvenes se aíslan, pierden el interés por salir con los amigos por convivir con la familia, la falta de apetito, no duermen bien, se levantan varias veces por las noches, anímicamente están cabizbajos siendo estas señales a las cuales se les debe de dar importancia y estar atentos.

“Es importante no minimizar cualquier situación, cualquier síntoma porque nos falta mucha cultura de salud mental, debido a esto cualquier situación que nos parezca no está bien, son síntomas y hay que atacar desde la raíz acudiendo a terapia psicológica realizando una valoración revisando si hay algún nivel de depresión, ansiedad, baja autoestima, alguna situación emocional dentro del sistema familiar.

Posterior a esto se le brinda al paciente orientación y en caso de enfrentar una depresión grave o profunda se le envía al neurólogo para de manera conjunta a través de lo clínico con la terapia, se saca al adolescente de esa depresión para fortalecer la autoestima y fortalecer sus recursos emocionales.

Cabe señalar, las personas afectadas por una depresión grave, presentan un riesgo suicida mayor que la población general, ante lo cual el suicidio constituye un problema de salud pública.