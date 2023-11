Olvidan nuevas generaciones a los caravaneros

NUEVA ROSITA, COAH.- A 71 años del aniversario de la caravana de la dignidad que realizaron ex mineros de la empresa ASARCO, emprendiendo un recorrido pedestre de Nueva Rosita a la ciudad de México, está muriendo en el olvido, cada día son menos los caravaneros que sobreviven que se cuentan con los dedos de la mano. Así lo expresó la señora Juanita Cuellar Reyna.

La hija de un caravanero y precursora de su historia, mencionó que uno de los movimientos obreros más representativos del siglo pasado no está trascendiendo y preocupa porque las nuevas generaciones deben saber esa reseña de la Región Carbonífera.

Fue un 20 de enero de 1951, que miles de ex mineros estallaron en huelga para exigir sus derechos como trabajadores y al no haber respuesta en la región se decidió hacer una caravana pedestre de Nueva Rosita hasta la CDMX, para buscar apoyo del presidente Miguel Alemán Valdez.

La entrevistada dijo que de esa gran historia apenas sobreviven media docena de caravaneros y no son tomados en cuenta por las autoridades o el sector educativo para continuar retroalimentado a la población de esa rica historia.

De hecho señaló que en el sector educativo los libros de texto gratuito no mencionan la caravana antes conocida como del "hambre" y solo se expone en las aulas de clase por iniciativa de maestros interesados en tocar el tema.

Las nuevas generaciones no saben de los caravaneros y los hijos de esos ex mineros recuerdan muy poco de esa historia, aunque se tiene un comité que encabeza el doctor Raymundo Barboza que trata de rescatar la historia, incluso hay un proyecto vigente de recolectar llaves u otro artefacto de cobre para esculpir un busto alusivo a la caravana del hambre, sin embargo no hay mucha respuesta.