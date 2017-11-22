Omiso Calderón en las matanzas

El Gobierno Federal encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa fue omiso en las matanzas de Allende y Piedras Negras, Coahuila, según se desprende del documento “El Yugo Zeta, norte de Coahuila, 2010-2011”, resultado de una investigación encabezada por el periodista y académico Sergio Aguayo y auspiciada por El Colegio de México, en cuya sede se dio a conocer el documento este martes.

Más aún, el estudio señala la responsabilidad que hubo por parte de la Federación en la denominada Venganza Z, pues esta fue resultado de una estrategia errónea que la DEA le impuso a la administración calderonista: “Ya sabemos que ellos compran los narcóticos que los carteles mexicanos envían, que ellos les suministran las armas que los hacen tan letales y que ellos le han impuesto al Gobierno Mexicano una estrategia errónea.

“La venganza Zeta arriba mencionada fue responsabilidad de la Administración para el Control de Drogas, DEA y la Policía Federal que se niegan a revelar la identidad de los responsables”, cita el texto.

De acuerdo al resultado de la investigación, en la que también colaboró el especialista en Derechos Humanos Jacobo Dayán, el gobierno de Calderón ignoró los hechos en los que hubo un hasta ahora indeterminado número de personas desaparecidas y muertas: “la Federación era indiferente y displicente. Todos ignoraban a las víctimas”, establece.

Más adelante, en el apartado denominado “El Gobierno Federal y la cárcel”, el documento señala: “Por la brutalidad de los Zetas, aplastarlos se convirtió en una prioridad (del Gobierno Federal), y luego sentencia: “Si querían destruirlos, resulta absurda la indiferencia del Gobierno Federal hacia lo que pasaba en las cárceles de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la mayoría de los cuales parecen haber sido enclaves criminales. En el caso del asentado en Piedras Negras, tenían los informes de la CNDH, del CISEN y otras dependencias, pero nunca consideraron prioritario presionar exigir o coadyuvar con el gobierno de Coahuila para recuperar el control de un enclave criminal que servía para proteger a los jefes cuya eliminación era uno de los objetivos centrales de México y Estados Unidos”.

Para evidenciar la omisión del gobierno de Calderón, pone un ejemplo: “La indiferencia y pasividad aparece en el testimonio de un agente penitenciario: ?acudí a la guarnición militar […] y le comenté a un oficial […] que pasaban muchas cosas raras en el CERESO y preguntándome que quién era mi jefe y le conteste que era el Lic. [XXX] y él me contestó… es bien corrupto el wey y fue entonces que mejor decidí ya no decirle nada. Es decir, el empleado penitenciario se abstuvo de hacer la denuncia cuando se dio cuenta que el militar ya estaba enterado de lo que pasaba”.

Líneas abajo, el estudio da una muestra más del papel que asumió el gobierno panista ante los hechos que aterraron al norte de Coahuila en marzo de 2011; en el capítulo sobre “La Federación”, establece: “¿Qué dependencias o funcionarios federales supieron sobre la venganza en el norte de Coahuila? La pista más concreta la dio el exfiscal general arriba mencionado. Cuando se enteró en mayo de los acontecimientos de Allende lo hizo del conocimiento de Patricia Bugarín, entonces titular de la SIEDO de la PGR. Hasta donde sabemos dicha funcionaria no ha sido investigada por la PGR o por las autoridades de Coahuila. Tampoco sabemos qué oficios, informes o memorandos preservan el CISEN, la Marina, la Policía Federal y el Ejército. Es posible que ahí estén los nombres de quien se enteró de la venganza. Quien lo supo y no informó o actuó, ocultó una tragedia. La PGR no atrajo el caso pero la CNDH sí se puso a investigar y emitirá una recomendación sobre Allende a finales de noviembre o principios de diciembre de 2017”, anticipa.

CALDERÓN, INDIFERENTE ANTE LAS VÍCTIMAS

La investigación detalla también cómo el Gobierno Federal ignoró a las víctimas de los hechos: “En 2011 las víctimas ya exigían se les tratara con respeto. Pese a ello, el presidente Felipe Calderón utilizaba metáforas para disimular su indiferencia hacia las víctimas. En un par de discursos se presentó como el inquilino que al llegar a su nueva casa se encuentra con ?termitas y cucarachas. Luego encuentra ?alacranes y ratas. Ante la amenaza, ya no basta con ?ponerle salivita, poner un chicle y pegar el tapiz. Hay que ?arranca[r] el tapiz y limpia[r]. El tiempo que te tome […] porque es tu casa”.

TAMBIÉN OCULTÓ INFORMACIÓN

En el espacio dedicado a hablar sobre “Control de la Información”, la investigación destaca: “Lo más común es frenar, controlar o modular los flujos de información. Como lo discutiremos más adelante, aquí solo presentamos uno de los más graves ocultamientos de información sobre la tragedia de los desaparecidos. El gobierno de Felipe Calderón escondió deliberadamente la información. Un día antes de dejar la presidencia el Washington Post dio a conocer una lista con 29,386 presuntos desaparecidos compilada por la PGR con datos enviados por las Fiscalías y procuradurías de toda la república. El corresponsal del diario recibió el documento de funcionarios de la PGR inconformes con el silencio”.

LA PGR NUNCA ATRAJO EL CASO ALLENDE

Finalmente, el documento apunta: “En los hechos de Allende y Piedras Negras abundan los delitos federales. Por lo contenido en los expedientes, sabemos que la PGR fue notificada pero desconocemos las razones por las que no ha atraído el caso. Las capacidades de la PGR, a pesar de sus grandes carencias, son mucho mayores que las de las fiscalías estatales”.