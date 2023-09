Operan 21 niños en jornada IMSS

Esta semana concluyó la Jornada Médico Quirúrgica de Ortopedia Pediátrica, en la que por medio del Hospital Ramos Arizpe del Programa IMSS-Bienestar, se logró beneficiar a 21 pacientes con patologías ortopédicas, gracias a la participación de un equipo multidisciplinario del Régimen Ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que acercaron la medicina especializada a población vulnerable de diferentes regiones del estado.

El doctor Jorge Venegas Vázquez, coordinador durante este programa, dio a conocer que desde el pasado jueves se recibió a posibles candidatos para ser evaluados y valorados por el equipo médico compuesto por ortopedistas pediatras, anestesiólogos, pediatras, cirujanos, médicos de rehabilitación y terapistas físicos.

Una vez concretadas las valoraciones, el sábado iniciaron los procedimientos quirúrgicos, donde fueron intervenidos menores desde los 3 a los 17 años con patologías como polidactilia, sindactilia, deformidades en pies, con secuelas de pie equino varo y de parálisis cerebral, que no cuentan con servicio médico o habitan en comunidades rurales donde difícilmente se puede acceder a estos servicios.

AGRADECEN PACIENTES

La señora Lidia y su pequeña Ivanna de nueve años, a quien se le realizó una cirugía para corregir un "arco" que se le formaba en su brazo izquierdo, secuela de una intervención a la que se sometió hace cuatro años que le causaba dolor y le impedía incluso cargar su propia mochila, agradecieron y reconocieron la labor de los especialistas que participaron en esta jornada.

"Agradezco mucho porque desde la primera vez que vine me trataron muy bien a mí y a la niña. La jornada me ayudó mucho porque ya tenía tiempo que la quería operar y no se daba la oportunidad", expresó Lidia, mientras que Ivanna agregó: "les doy muchas gracias a los doctores porque ahora sí voy a tener bien mi brazo".

Jaime, de cinco años, quien padece pie equino varo bilateral congénito (malformación que hace que el pie apunte hacia abajo y al centro), y su madre Martha viajaron desde San Buenaventura para aprovechar esta oportunidad que el IMSS puso a disposición de la población que no cuenta con seguridad social.

Martha compartió que el procedimiento de su hijo se realizó en el pie izquierdo, el cual, a decir de los médicos, tras algunos meses de recuperación podrá "enderezarse" y más adelante podrá buscar el apoyo para hacer lo mismo en el otro pie.

Del otro lado de la habitación donde se encontraban Jaime y Martha, Emily de siete años esperaba junto a su madre Jazmín, para ser ingresada a quirófano donde a Emily se le abordaría una técnica para corregir una polidactilia (más de la cantidad normal de dedos) en la mano izquierda.

La señora Jazmín precisó que si bien esta condición no le afecta en el desarrollo de sus actividades, es una valiosa manera para evitar el bullying hacia a su hija, lo que también afecta de manera importante en lo psicológico, de ahí que agradece el espacio que se les brindó en el IMSS para corregir la malformación con la que Emily ha estado lidiando desde nacimiento. "Me voy a sentir feliz, pero un poquito triste porque sí me gusta el dedito", expresó Emily con picardía.

Sandra y Pedro, habitantes del ejido Emiliano Zapata de Arteaga, se enteraron de las jornadas a través de una de las clínicas rurales con las que cuenta IMSS-Bienestar en el estado. Su pequeño Fernando de 10 años, quien padece secuelas por parálisis cerebral fue de los beneficiados durante este programa de cirugías; se le realizó una corrección en el pie, que lo ayudará a mejorar su marcha con ayuda de terapias físicas.

"Nos cayó de maravilla esta oportunidad, ya que estas operaciones son costosas y no tenemos los recursos para cubrirlas", mencionó Sandra. Pedro por su parte, agradeció al IMSS y externó "ojalá que sigan estas oportunidades porque sí hay mucha gente que las necesita, así como hacen falta doctores que ayuden a estos pacientes".

Luz, habitante de Saltillo, quien llevó a su hija Lucía de tres años para tratar una polidactilia en el pie izquierdo, destacó el trato que en todo momento les brindaron en el Hospital IMSS-Bienestar, "todos nos trataron muy bien desde que llegamos y hasta ahorita que ya nos vamos, gracias a Dios. Estoy muy agradecida y muy contenta porque de hecho a la niña ya le calaba su dedito".

PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO AGRADECE INVITACIÓN

Las enfermeras especialistas pediatras Erika Rodríguez García y Larissa Pacheco, quienes formaron parte del equipo multidisciplinario que viajó desde la Ciudad de México para apoyar en esta jornada, externaron sentirse privilegiadas de poder ayudar a los pequeños con problemas de esta índole a mejorar la calidad de vida y de igual forma a sus familias, que no tienen los recursos para recurrir a una atención médica de alta especialidad.

Por su parte, la médico pediatra Blanca Muñiz, compartió que se sintió honrada de aportar su granito de arena en esta labor social y espera poder seguir beneficiando a más niños y niñas mediante este tipo de programas.

Finalmente, el director del Hospital, doctor Juan Martín de León Montelongo, resaltó que ser anfitriones de esta jornada representa el compromiso que el Instituto, a través del Programa IMSS-Bienestar tiene con la población vulnerable de acercar servicios que coadyuven a un mejor desarrollo y un futuro más prometedor para la niñez.