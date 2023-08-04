Ora Iglesia por mineros caídos

VILLA DE AGUJITA, COAH. - El sacerdote de la parroquia San Francisco de Asís de Sabinas, Mariano Carrillo Alba, quien presidió la misa, en honor a los mineros del pozo El Pinabete en su mensaje durante la celebración se centró en aceptar la voluntad de Dios.

“Sabemos que estamos en sus manos, y en este caso su voluntad fue llamarlos de una manera tan trágica aunque algunos de sus familiares aún no la aceptan hasta que les entreguen los restos de sus seres queridos"

Dio el ejemplo de Jesús que vivió lo mismo en los momentos de su calvario, por el que no quería pasar, como está sucediendo ahora, pero por amor a él y a nosotros, Jesús asumió la voluntad de Dios y le respondió “que se haga lo que tú quieras, y con esa actitud nos presentamos hoy ante el Padre”.

El ánimo en las familias es de tristeza y piden a la Iglesia palabras de consuelo, y oración por el descanso del alma de los trabajadores, que ya pasó un año de esta tragedia y aún no hay fecha para su rescate.

Consideró que no tener los restos de los mineros es una situación lamentable y difícil para los familiares, “por eso hoy me referí a ellos como quienes están sepultados aquí, donde descansan sus restos”.

El presbítero recordó que la región Carbonífera es de gente minera de vocación, pero además de corazón pese al riesgo de su fuente de trabajo.

Ante la repetición de accidentes mineros, pidió que “ojalá hubiera en las etapas de producción de las minas, la seguridad que ahora se está teniendo en el rescate de El Pinabete, donde ahora todo está muy bien y se aplican todas las medidas y protocolos de seguridad para que no pase un nuevo accidente.