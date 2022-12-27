Otorga IMSS más de 4 millones de consultas

Durante 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila otorgó cuatro millones 97 mil 98 consultas, de las cuales, tres millones 492 mil 801 fueron de Medicina Familiar y 604 mil 297 de Especialidad.

El coordinador de gestión médica, doctor Roy Edward Mendoza Zamarripa, puso en perspectiva lo anterior, al señalar que tal cifra equivale a 1.3 consultas para cada uno de los habitantes del estado o dos para cada derechohabiente de la entidad.

Detalló que, de las consultas de Especialidad, el servicio de Traumatología y Ortopedia otorgó 62 mil 072; Ginecología 59 mil 294 y Medicina Interna 50 mil 923.

También se realizaron un total de 52 mil 320 procedimientos quirúrgicos, donde destacan: 16 mil 243 de Cirugía General; 10 mil 413 de Obstetricia y 7 mil 523 de Traumatología y Ortopedia, expuso.

Mendoza Zamarripa destacó que Coahuila participó en 20 Jornadas de Continuidad de Servicios en las que se brindaron 180 mil 604 atenciones tales como 166 mil 956 consultas de Medicina Familiar; 10 mil 910 de Especialidades; 2 mil 43 cirugías y 695 estudios auxiliares de diagnóstico.

Mientras que en el marco de la estrategia PREVENIMSS+ se otorgaron 968 mil 655 atenciones, agregó.

Asimismo, mencionó que el Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado en Coahuila ha tenido importantes inversiones que redundan en el beneficio de la derechohabiencia, y es así como se instaló un nuevo tomógrafo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Piedras Negras y se modernizaron los servicios de Tococirugía en los HGZ No. 1 de Saltillo; No. 16 de Torreón y No. 7 de Monclova.

Con respecto a los procedimientos de tercer nivel, el director general de la Unidad Médica No. 71, doctor Jesus Alfonso Galindo, dio a conocer que pronto concluirá la construcción del Centro de Mezclas Oncológicas que además de Coahuila beneficiará a pacientes de Durango, Chihuahua y Zacatecas, así como la instalación de un nuevo equipo en Medicina Nuclear.

Adicionalmente y como aspectos de gran beneficio para la sociedad, este año se realizaron con éxito las primeras nueve cirugías de estimulación cerebral profunda, a través de los cuales es posible contener hasta por diez años el avance en la enfermedad del Parkinson y el primer procedimiento para desbaratar y aspirar un coágulo dentro de la arteria pulmonar, aunado a que la Unidad de Trasplantes concluirá el año con una productividad de más de 200 cirugías renales y de córnea, para ubicarse entre las cinco con mayor productividad en el país.

Finalmente, ambos funcionarios sostuvieron que, en los hechos, el IMSS en Coahuila avanza a paso firme con rumbo al porvenir.